Loterij Alpe d’HuZes wegens ‘dramatische daling aantal donaties’

De organisatie achter Alpe d’HuZes komt met een loterij om het aantal donaties wat op de krikken. Door de coronacrisis is het aantal namelijk ‘dramatisch gedaald’, zo zegt de organisatie in een verklaring.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus ging de actie met de traditionele beklimming van de befaamde Alpenreus vorig jaar niet door. Dit jaar kunnen door corona opnieuw niet de 5000 deelnemers de berg fietsend of lopend beklimmen. ‘Dit brengt de continuïteit in het onderzoek naar kanker in gevaar’, aldus de organisatie.

In 2019 haalden deelnemers ruim 12 miljoen euro aan donaties op. In 2020 was het donatiebedrag 7 miljoen euro. Maar dit jaar blijft de teller steken op ruim 700.000 euro. ‘Om het tij te keren en onderzoek toch mogelijk te maken, is de Alpe d’HuZes-loterij gestart. Met de loterij hoopt Alpe d’HuZes voor 3 juni aanstaande 1,5 miljoen euro in te zamelen. Dit bedrag gaat volledig naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds en wordt besteed aan noodzakelijk en baanbrekend onderzoek.’

Het complete prijzenpakket bestaat uit meer dan 666 prijzen.