Klopjacht op militair in Belgisch park zonder succes afgerond

De doorzoeking van het Nationaal Park Hoge Kempen in de Belgische provincie Limburg is vrijdagavond afgerond, meldt het Federaal Parket zaterdag. In het park werd gezocht naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Hij is nog niet gevonden en de politie zoekt nu op andere locaties verder.

Het Federaal Parket meldt dat vrijdagavond en zaterdagochtend tien huiszoekingen hebben plaatsgevonden, onder andere bij mensen uit de privésfeer van Conings en in de woning van de man zelf.

Conings is sinds maandag spoorloos en heeft in een brief kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’. De Belgische viroloog Marc van Ranst zou een van zijn doelwitten zijn geweest.

Wapens

De voortvluchtige militair verklaarde in zijn brief onder meer dat hij alleen handelt en dat het hem niet uitmaakt of hij zal sterven door ‘in het verzet’ te gaan.

Het is inmiddels de vijfde dag dat wordt gezocht naar de 46-jarige man. In de zoektocht naar Conings zijn zijn auto, die was voorzien van een boobytrap, en zware wapens gevonden. Ook is er een tent aangetroffen, maar het is nog niet duidelijk of Conings hier verbleef.

Mogelijk zal het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen in de komende uren weer opengaan, maar dat hangt af van de beslissing van de onderzoeksrechter, zegt de gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters.