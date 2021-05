Onderzoekscomité: Bolsonaro wilde geen coronavaccins kopen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro was aanvankelijk niet van plan coronavaccins te kopen en richtte zich op groepsimmuniteit. Dat meldt het hoofd van het parlementaire onderzoekscomité dat kijkt naar wat er mis is gegaan in de corona-aanpak van de regering.

Onderzoeksleider en senator Renan Calheiros stelt dat alles erop wijst dat Bolsonaro een voorkeur had voor groepsimmuniteit. ‘Hij ontkende eerst de ziekte, noemde het griep, en verzette zich vervolgens tegen isolatie en quarantaine. Daarna bagatelliseerde hij het gebruik van mondkapjes en moedigde hij menigten aan om samen te komen.’

Calheiros stelt dat het verwezenlijken van groepsimmuniteit de reden is waarom de rechts-populistische president het geld dat het congres had vrijgemaakt voor de aanschaf van coronavaccins niet direct had uitgegeven. In het onderzoek dat eind april van start ging wordt niet alleen gekeken naar de vertragingen bij de aanschaf van vaccins, maar ook onder meer naar het Amazonegebied, dat hard door de coronacrisis is getroffen.

Strafbare feiten

Het is vooralsnog niet duidelijk of Bolsonaro strafbare feiten heeft begaan. Daar is volgens Calheiros meer onderzoek voor nodig. Het uiteindelijke rapport kan de basis vormen voor een strafrechtelijk onderzoek. De populariteit van Bolsonaro, die zelf vorig jaar besmet raakte met het coronavirus, heeft volgens peilingen intussen een dieptepunt bereikt.

Calheiros geldt als een criticus van Bolsonaro. De president en zijn bondgenoten hebben geprobeerd hem in het onderzoek af te zetten, omdat zijn zoon de gouverneur van een van de Braziliaanse staten is en er onderzoek wordt gedaan naar de financiering van staten. Zelf zegt Calheiros onpartijdig te kunnen optreden.

Brazilië telt bijna 16 miljoen vastgestelde besmettingen met het coronavirus. Volgens de officiële statistieken zijn in het land bijna 450.000 mensen overleden na een besmetting. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer sterfgevallen gedocumenteerd. Zo’n 18 procent van de Braziliaanse bevolking heeft een eerste coronaprik gehad, 8,5 procent is volledig gevaccineerd.