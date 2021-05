Juntaleider Myanmar: Aung San Suu Kyi in goede gezondheid

De Myanmarese juntaleider Min Aung Hlaing zegt dat de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi thuis is en in goede gezondheid verkeert. Ook bevestigt hij dat ze over een paar dagen in de rechtbank terecht zal staan.

De juntaleider deed zijn uitspraken in zijn eerste interview sinds de staatsgreep van 1 februari. Suu Kyi is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Tot dusver heeft ze de zittingen in haar proces via een videoverbinding bijgewoond en beperkt contact gehad met haar advocaten. Ze zal maandag voor het eerst naar de rechtbank komen.

De politica wordt vervolgd voor onder meer het overtreden van de coronaregels tijdens haar verkiezingscampagne en het delen van staatsinformatie. Haar regering werd afgezet door het leger na onbewezen beschuldigingen van verkiezingsfraude. Haar partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), had in november een overweldigende meerderheid van de stemmen bemachtigd. Er wordt gedreigd de NLD te ontbinden.

Myanmar is na de coup in een crisis beland. Er zijn zeker 812 mensen gedood en 4000 arrestaties verricht, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege botsingen tussen het leger en gewapende etnische groeperingen. De democratisch gekozen volksvertegenwoordigers hebben zich een maand geleden verenigd in een schaduwregering. Volgens de junta zullen binnen twee jaar nieuwe verkiezingen plaatsvinden.