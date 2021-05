Belgische klopjacht op voortvluchtige militair gaat vijfde dag in

De klopjacht op de voortvluchtige militair Jürgen Conings gaat in België de vijfde dag in, meldt het Federaal Parket. Het is niet duidelijk waar de 46-jarige man zich momenteel bevindt.

Politieagenten en militairen hadden eerder deze week het Nationaal Park Hoge Kempen uitgekamd. Dit park in de Belgische provincie Limburg is vooralsnog gesloten. In de zoektocht naar Conings is zijn auto, die was voorzien van een boobytrap, gevonden. Ook is er een tent aangetroffen, maar het is nog niet duidelijk of Conings hier verbleef.

De man schreef voor zijn verdwijning brieven aan zijn vriendin en de politie. In de eerste brief schrijft Conings onder meer dat hij ‘niet meer kan en niet meer verder wil met hoe de toekomst er nu uitziet’, citeert Het Nieuwsblad na inzage. Conings schrijft ook dat hij ‘niet kan leven met de leugens van mensen die dan nog beslissen hoe wij moeten leven’, waarmee hij zich richt op de politiek en virologen.

In het verzet

Conings verklaart in zijn brief verder dat hij alleen handelt en het hem niet uitmaakt of hij zal sterven door ‘in het verzet’ te gaan. ‘Ik weet dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen me zoeken en ook wel vinden na een tijd. Ik ben daar klaar voor. Langzamerhand is alles op een plaats gevallen en ben ik begonnen met de voorbereidingen.’

Zijn vriendin heeft zich vrijdag via omroep VTM Nieuws rechtstreeks tot Conings gericht. ‘Jurgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers’, aldus de vrouw op de geanonimiseerde beelden. ‘Zorg dat dit verhaal eindigt. Voor mij. Voor mijn familie. Bepaal zelf hoe, maar zorg dat het stopt.’