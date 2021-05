Prijs bitcoin weer flink gedaald

De waarde van de bitcoin is weer flink gedaald. Dat gebeurde nadat de Chinese overheid bekendmaakte hard op te treden tegen de handel in, en het minen van de cryptomunt. Dat is het valideren en vastleggen van betalingen in de blockchain, waarbij miners kans maken op nieuwe bitcoins.

De prijs van de bitcoin zakte de afgelopen 24 uur met zo’n 10 procent naar ongeveer 36.000 dollar. Daarmee is de waarde van de bitcoin sinds het recordniveau van half april bijna gehalveerd en zijn sindsdien honderden miljarden dollars aan marktwaarde van ‘s werelds bekendste cryptomunt verloren gegaan.

De extreme prijsschommelingen van crypto’s, die daarom bekend staan, veroorzaakten woensdag ook reuring op de aandelenbeurzen. De waarde van bitcoin en andere cryptomunten zoals ethereum gingen op die dag hard omlaag, nadat de Chinese centrale bank herhaalde dat cryptomunten niet kunnen worden gebruikt om mee te betalen. Ook waarschuwde de Chinese centrale bank weer voor speculatieve handel in cryptomunten. Bitcoin steeg later op de dag weer in waarde na opmerkingen van uitgesproken voorstanders van digitale valuta.

Vorige week daalde de koers van de bitcoin ook al flink nadat Elon Musk bekendmaakte dat zijn onderneming Tesla uit milieu-overwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin. In februari kondigde Tesla nog aan dat het mogelijk zou worden om met bitcoins te betalen bij het Amerikaanse autobedrijf. Er werd toen ook aangekondigd dat Tesla een investering van 1,5 miljard dollar had gedaan in bitcoins.