Bruine beren doodgeschoten na ontsnapping in Britse dierentuin

Twee beren die waren ontsnapt uit hun verblijf in een Engelse dierentuin zijn vrijdag door medewerkers doodgeschoten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De twee vrouwtjes hadden een omgevallen boom gebruikt om in een aangrenzend verblijf te geraken.

In dat aangrenzende deel verblijft een zwijn, dat vervolgens door de berinnen werd aangevallen. ‘Het was een ongelooflijk aangrijpende en moeilijke dag’, aldus de hoofdverzorger van de dierentuin in het plaatsje Dunstable.

‘Aangezien bruine beren sterke en gevaarlijke roofdieren zijn, was de veiligheid onze eerste prioriteit’, legde de hoofdverzorger uit. De verzorgers besloten samen dat het afschieten van de beren de enige optie was. ‘Als er een acute bedreiging is voor mensenlevens, wordt de beslissing voor je genomen’, aldus de hoofdverzorger.

Verdoving

Omdat kalmeringsmiddelen 20 minuten nodig hebben om in te werken, was het geen optie om een verdovingsgeweer te gebruiken. Een derde bruine berin ontsnapte niet uit het berenverblijf en kon naar binnen worden gehaald.

De omgevallen boom die de weg naar het zwijnenverblijf vrijmaakte voor de beren is inmiddels weggehaald. Het aangevallen zwijn blijft nog bij de dierenarts ter observatie. De dierentuin gaat onderzoeken hoe het voorval heeft kunnen plaatsvinden.