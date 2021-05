Biden maakt zich ‘geen illusies’ over ontwapening Noord-Korea

De Amerikaanse president Joe Biden heeft na een ontmoeting met zijn Zuid-Koreaanse tegenhanger Moon Jae-in vrijdag benadrukt dat hij via de diplomatieke weg de spanningen met Noord-Korea wil doen afnemen. Wel zei Biden daarbij dat hij zich ‘geen illusies’ maakt over hoe moeilijk het zal zijn om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te overtuigen zijn kernwapenarsenaal op te geven.

Biden zei in een gezamenlijke persconferentie met Moon Jae-in dat hij bereid is om met Kim te gaan onderhandelen als Pyongyangs nucleaire programma ook bespreekbaar wordt. ‘We zijn allebei diepbezorgd over de situatie’, aldus de Amerikaanse president.

Sinds Biden in het Witte Huis zit, zijn er nog geen gesprekken op het hoogste niveau geweest tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Bidens voorganger Donald Trump had in zijn ambtstermijn drie ontmoetingen met Kim Jong-un. Dat leverde geen einde van het Noord-Koreaanse kernprogramma op, maar het stalinistisch geleide land zag wel af van verdere proeven met kernwapens.

‘Ik zou niet doen wat er in het recente verleden is gedaan’, aldus Biden. ‘Ik zou hem niet geven wat hij wil: internationale erkenning als legitieme heerser.’ De Zuid-Koreaanse president Moon was na premier Yoshihide Suga van Japan het tweede buitenlandse regeringshoofd dat een bezoek heeft gebracht aan Biden in het Witte Huis. Naast Noord-Korea, stond ook de dreiging vanuit China op de gespreksagenda.