Een van de vijf mensen die vrijdagavond zijn neergestoken in Amsterdam is ter plaatse overleden. Dat meldt de politie. De vier andere slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen.

De steekpartij had plaats in de (omgeving van) Ferdinand Bolstraat in de wijk De Pijp. Een verdachte is aangehouden. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig.