Apple-topman: strenge regels App Store nodig vanwege risico’s

Cook zegt zich meer zorgen te maken over de iPhone dan over gebruikers van de Mac-computers van zijn bedrijf. ‘Je hebt een telefoon in je zak en die wil je op elk moment meteen kunnen gebruiken. We meenden dat zowel de manieren waarop een telefoon wordt gebruikt als het risicoprofiel van het apparaat veel belangrijker zou zijn, ook door de hoeveelheid iPhones op de markt.’ Apple heeft meer dan een miljard mobiele telefoons verkocht sinds de introductie van de iPhone ruim tien jaar geleden.

Epic vindt dat de commissie van maximaal 30 procent die Apple vraagt voor alle verkopen van apps, abonnementen en aankopen in apps via de App Store buitenproportioneel is. Het bedrijf vergeleek de situatie met de Mac, waar gebruikers ook buiten de speciale softwarewinkel van Apple om programma’s kunnen downloaden. Maar Cook vindt dat dus niet vergelijkbaar. Eerder nam Craig Federighi, die bij Apple over de softwareontwikkeling gaat, een vergelijkbaar standpunt in.

Eigen betalingssysteem

Vorig jaar besloot Epic een eigen betalingssysteem aan te zetten in Fortnite, wat tegen de regels van de App Store indruist. Toen Apple besloot het populaire spel daarom uit de softwarewinkel te verwijderen, beschuldigde Epic Apple van monopolistisch gedrag en kondigde het een rechtszaak aan. Behalve de juridische strijd zoekt Epic ook regelmatig de publiciteit op om zijn punt te maken.

Apple krijgt de laatste tijd meer kritiek vanwege de regels voor de App Store. In verschillende landen kijken toezichthouders daarnaar. De Europese Commissie stelde onlangs al dat Apple zijn eigen muziekstreamingdienst Apple Music voortrok ten opzichte van concurrenten als Spotify.