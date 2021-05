Informateur Hamer praat volgende week met groepjes partijen

Hamer zal niet nog eens met alle vertegenwoordigers van de achttien fracties in de Tweede Kamer om tafel gaan. De komende dagen gaat ze bekijken wie ze wel zal uitnodigen. Ze verwacht dat nog zeker tien partijen in de running zullen blijven en is van plan te "clusteren", de gesprekken in groepjes voort te zetten. Het is denkbaar dat ook niet-politici onderdeel zullen zijn van de gesprekken, net als de voorbije dagen.

De informateur sprak de afgelopen week met de leiders van alle fracties in de Tweede Kamer, bestuurders en vertegenwoordigers van andere organisaties. Als laatste nodigde ze VVD-leider Mark Rutte en Sigrid Kaag van D66 uit om te bespreken hoe ze nu verder wil. De twee spraken beiden van een "goed gesprek", maar wilden over de inhoud weinig kwijt.

Rutte en Kaag

Rutte en Kaag werden uitgenodigd omdat zij de opdracht hadden geformuleerd die de Tweede Kamer aan Hamer had gegeven. Ze is gevraagd te onderzoeken welke onderwerpen tijdens de formatie centraal moeten staan, en welke partijen deel zouden willen uitmaken van de volgende coalitie.

Een belangrijk onderdeel van de gesprekken zal het economisch herstelbeleid zijn na de coronacrisis. De coronasteun die nu al gegeven wordt, ligt namelijk bij het huidige kabinet.

Niet alle fracties

Hamer zegt de ambitie te hebben vaart te maken met haar werkzaamheden. "Ik heb deze week veel gedaan en ik ben van plan om op dit tempo door te gaan", zei ze. Uiterlijk 6 juni brengt ze verslag uit, is de bedoeling.