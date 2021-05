Politie onderzoekt auto, mogelijk van overvallers Amsterdam

De politie heeft vrijdagochtend een auto in beslag genomen die in Broek in Waterland geparkeerd stond. Er wordt nog onderzocht of deze door de overvallers van het waardetransport is gebruikt. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf.

De Audi die werd weggesleept van de straat Nieuwland werd volgens De Telegraaf opgemerkt door bewoners van het dorp, vanwege het Belgische kenteken. De politie doet verder geen mededelingen over de auto.

De overval op een waardetransport werd woensdagmiddag bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord gepleegd en eindigde in Broek in Waterland, met een wilde achtervolging door de politie in een weiland waar over en weer werd geschoten, onder meer met automatische wapens. Er zitten zes verdachten vast, van wie er twee gewond raakten. Een zevende verdachte kwam om bij de overval en nog zeker twee verdachten zijn voortvluchtig, aldus de politie.

Bij de overval zouden in ieder geval zes auto’s betrokken zijn. In Amsterdam-Noord laadden de overvallers spullen in een Audi en een Porsche Cayenne, die later brandend zijn teruggevonden. Een derde wagen reed in Broek in Waterland een tuin in. In Rotterdam is een verdachte aangehouden in een auto op de A16, en ook in Diemen is iemand aangehouden in een auto. Daar stond ook een brandende wagen die vermoedelijk met de overval te maken heeft. Verder werd er in Broek in Waterland nog een auto in een sloot gevonden. Er wordt nog onderzocht of die auto van de overvallers is.