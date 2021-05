Coronadashboard meldt acht miljoenste coronaprik

Bij de GGD’en werden de meeste prikken gezet, bijna 5,5 miljoen tot dusver. Het aantal prikken dat in ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsenpraktijken is gezet berust op een schatting op basis van het aantal vaccins dat is geleverd bij priklocaties. Dat komt omdat inentingen die op deze locaties worden gezet nog niet allemaal worden doorgeven aan het centrale registratiesysteem van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vorige week vrijdag meldde het dashboard de zeven miljoenste prik. Dat betekent dat er afgelopen week ongeveer een miljoen vaccinaties zijn gezet. Komende weken werken de GGD’en toe naar het zetten van 2 miljoen prikken per week.