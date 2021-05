100 mensen met corona besmetten nu gemiddeld 86 anderen

Het reproductiegetal van het coronavirus is opnieuw gedaald. Volgens de laatste informatie van het coronadashboard van de overheid staat het zogenoemde r-getal momenteel op 0,86. Dat wil zeggen dat honderd mensen gemiddeld 86 anderen besmetten en dat de epidemie dus langzaam kan uitdoven.

Bij de vorige melding van het coronadashboard eerder deze week was het r-getal 0,89 en een week geleden nog 0,95.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kijkt voor de berekening van het reproductiegetal ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het r-getal van 0,86 slaat in werkelijkheid op de situatie zoals die op 6 mei was.