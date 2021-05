‘Tv’s, speakers en friteuses in trek in aanloop naar EK voetbal’

Televisies en andere elektronica en huishoudelijke apparatuur zijn in de aanloop naar het EK voetbal in trek, zeggen elektronicaverkopers Coolblue, MediaMarkt en BCC. Alle bedrijven houden acties voor het Europees kampioenschap, dat half juni begint. Coolblue en MediaMarkt verwachten tot de helft meer televisies te zullen verkopen, BCC zet wat lager in. Hoewel de coronamaatregelen mondjesmaat versoepeld worden, verwachten de bedrijven dat nog veel mensen thuis voetbal gaan kijken.

Coolblue zegt dat er in aanloop naar een wereld- of Europees kampioenschap altijd een periode is waarin producten zoals tv’s, beamers, speakers, koelkasten en friteuses extra populair zijn. Het bedrijf zegt dat de toename in de vraag naar tv’s dan ruim de helft meer is ten opzichte van een willekeurige dag in het jaar. ‘We verwachten dat we dit jaar ook een soortgelijke toename gaan zien.’

MediaMarkt verwacht dat veel mensen door de aanhoudende coronamaatregelen thuis of in beperkte kring voetbal zullen kijken. Daarom verwachten het bedrijf en de leveranciers een verkoopstijging van het aantal televisies tussen de 35 tot 50 procent tijdens de promoweken voor het Europees kampioenschap. Dan gaat het met name om de grotere schermen van meer dan 65 inch.

BCC laat weten dat het dit jaar een grotere vraag naar tv’s verwacht. ‘We denken dat de verkopen van tv’s door het EK met 10 tot 15 procent zullen toenemen’, aldus een woordvoerder. De meeste tv’s die nu verkocht worden zijn zo’n 55 inch. BCC merkt dat de gemiddelde grootte toeneemt naar 65 tot 75 inch-tv’s. Wel plaatst het de kanttekening dat mensen door de coronacrisis in 2020 en het vele thuiszitten toen al nieuwe apparatuur hebben gekocht.