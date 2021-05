Netanyahu ziet operatie in Gazastrook als groot succes

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de militaire operatie in de Gazastrook omschreven als een groot succes. Hij zei volgens nieuwssite Times of Israël tijdens een persconferentie dat de doelen van zijn land zijn bereikt. Hamas heeft volgens Netanyahu ‘maximale verliezen’ geleden, terwijl het aantal slachtoffers in Israël beperkt bleef.

De premier zei na het sluiten van een wapenstilstand dat zijn land bovengronds ‘200 terroristen’ heeft gedood, onder wie 25 topfiguren. ‘En degenen die het overleefden, weten dat we ze overal kunnen bereiken’, vertelde hij volgens de nieuwssite. ‘Boven of onder de grond.’

Het Israëlische leger voerde de afgelopen anderhalve week op grote schaal bombardementen uit om tunnels van Hamas te vernietigen. Daarbij vielen volgens de autoriteiten in de dichtbevolkte Gazastrook ook veel burgerdoden, maar volgens Netanyahu doet zijn land juist al het mogelijke om te voorkomen dat onschuldige mensen om het leven komen.

Israël besloot uiteindelijk om geen grondtroepen naar het Palestijnse kustgebied te sturen. ‘Als ik had gedacht dat het nodig was, dan had ik daar opdracht toe gegeven’, benadrukte de premier op de persconferentie. Hij voorspelde daar ook dat Hamas in de toekomst terughoudender zal zijn met aanvallen op Israël.

Hamas en Islamitische Jihad vuurden tijdens het conflict meer dan 4300 raketten af op Israël en zien zichzelf juist als overwinnaars. In de Gazastrook gingen na het ingaan van het bestand duizenden mensen feestend de straat op. ‘Dit is de euforie van de overwinning’, concludeerde een hoge functionaris, Khalil al-Hayya.