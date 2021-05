Bestuurders wijzen informateur op problemen en budgetten

Vertegenwoordigers van de gemeenten, provincies en waterschappen hebben vrijdagochtend met informateur Mariëtte Hamer besproken welke thema’s wat hen betreft hoog op de agenda van het nieuwe kabinet moeten staan, en hoe ze met dat kabinet zouden willen samenwerken. Ze spraken onder meer over de werkgelegenheid, rechtsstaat en mobiliteit, zeiden de bestuurders na afloop. En over hun eigen budgetten.

Namens de provincies en waterschappen was de Zeeuwse commissaris van de koning Han Polman aanwezig. De Haagse burgemeester Jan van Zanen zat erbij als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Sybrand Buma (Leeuwarden) schoven aan. Ze hebben benadrukt dat het nieuwe kabinet de komende jaren nauwer moet samenwerken met lagere overheden, en ook moet zorgen dat die kunnen beschikken over voldoende geld om hun taken uit te voeren.

Femke Halsema sprak naar eigen zeggen vooral over de ‘sociale opgaven’ in het land. Ze doelde op mensen die gebukt gingen onder het coronavirus en de crisis die daarop volgde. Ook vroeg ze aandacht voor politie, justitie en de rechtspraak. Ahmed Aboutaleb sprak over mobiliteit, de woningmarkt en de binnensteden. Sybrand Buma wees op het belang van een goede samenwerking met regio’s buiten de randstad en de financiële huishouding bij gemeenten. Ook Polman vindt het tijd voor ‘rust, reinheid en regelmaat’ in de samenwerking tussen verschillende overheden. Het Rijk heeft volgens hem te vaak ‘geshopt met de portemonnee’ van andere overheden.

Buma

De aanwezigheid van Sybrand Buma riep bij de pers enige vragen op. Hamer sprak met vertegenwoordigers van de gemeenten, provincies en waterschappen en de burgemeesters van de twee grootste gemeenten. Buma’s Leeuwarden is qua inwoneraantal de 21e gemeente van het land.

Buma zelf zei bewust maar niet gevraagd te hebben waarom hij werd uitgenodigd. Wel benadrukte hij dat hij daar was als onafhankelijke burgemeester en niet als voormalig CDA-leider met formatie-ervaring. Dat de vijf bestuurders lid zijn van de vijf partijen waarmee in ieder geval D66-leider Kaag het liefst een kabinet zou vormen (VVD, D66, CDA, GroenLinks en de PvdA), berust volgens een woordvoerder van de informateur op toeval. ‘Daar zijn ze niet op uitgekozen.’