MI5-baas bezorgd over privacyplannen van Facebook

De MI5-baas vertelde dat Facebook berichten die gebruikers naar elkaar versturen ‘volledig wil versleutelen’. Zo moet hun privacy worden gegarandeerd, maar volgens McCallum kunnen de ‘slechtste mensen in onze samenleving’ daar hun voordeel mee doen. Hij wil dat de autoriteiten de mogelijkheid hebben om via de rechter gegevens op te vragen over het internetgedrag van gebruikers.

De veiligheidschef beklemtoonde privacy ook heel belangrijk te vinden. ‘We willen absoluut geen samenleving waar de overheid een camera ophangt in iedere woonkamer’, zei hij in het interview. ‘Maar het is onze taak om rekening te houden met een scenario dat maar 1 op een miljoen keer voorkomt: dat de woonkamer ook de woonkamer is van een terrorist.’

Het was het eerste interview van McCallum sinds hij vorig jaar aantrad als topman van MI5, de zusterorganisatie van buitenlandse inlichtingendienst MI6. De binnenlandse veiligheidsdienst opende onder zijn leiding ook een account op Facebook. Die heeft inmiddels zo’n 113.000 volgers.