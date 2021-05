MKB-voorzitter Vonhof wil belastingschulden ook op formatietafel

Aan de formatietafel moet worden besloten hoe om te gaan met de schulden die veel bedrijven bij de Belastingdienst hebben. Dat zegt de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, voor zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer. De gesprekken over de noodsteun met het demissionaire kabinet ‘gaan goed’, maar de schuldenberg van bedrijven is volgens hem onderdeel van het ‘herstelbeleid’ waar ook een volgend kabinet zich over zal buigen.

Donderdag lekte uit dat het kabinet waarschijnlijk volgende week aankondigt dat de steunregelingen in eerste instantie met drie maanden worden verlengd. Ook krijgen bedrijven meer uitstel om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. Ze hoeven daarmee pas volgend jaar te beginnen, en krijgen er vijf jaar voor. Als het aan Vonhof ligt, wordt dat tien jaar. ‘Vijf jaar horen wij nu ook, daar zou je nog een fase van uitstel in kunnen fietsen, zodat je pas over twee jaar hoeft te beginnen met terug te betalen. Dan zit je effectief op zeven jaar. Maar ja, tien jaar is veel beter.’

Voorvrouw Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit ook voor tien jaar, en zei vrijdag dat het laatste woord over de steunmaatregelen nog niet is gezegd. De polder is hierover nog in gesprek met het kabinet, benadrukte Thijssen.

Ingewikkeld

Tien jaar om belastingschulden terug te betalen is volgens Vonhof nodig, omdat bedrijven die hard zijn geraakt door de coronapandemie tientallen maanden aan winst vrijwel direct kwijt zijn aan hun schuldeisers, waarvan de Belastingdienst er slechts één is.

Het kwijtschelden van belastingschulden ligt ingewikkeld, geeft Vonhof toe. ‘Als ik het met mijn hart zeg, zou dat de beste oplossing zijn. Maar er zitten zoveel variabelen in en ongelijkheden.’ Wel zou kwijtschelding een optie moeten zijn ‘als schulden echt ondraaglijk zijn. Of tussentijds, dat je kan saneren. Dat je een deal kunt sluiten met je schuldeisers’.