Schiphol geeft 4 van de 5 passagiers informatie in eigen taal

Op die selfservice-punten kunnen reizigers hun vluchtinformatie opzoeken, plattegronden raadplegen en antwoorden op veel gestelde vragen vinden. ‘De eerste reacties zijn positief. Reizigers vinden het gebruiksvriendelijk en het vergroot hun reisgemak’, zegt een van de directeuren bij Schiphol, Sjoerd Blüm. ‘Op basis van de gebruikerservaringen kunnen we de service verder verbeteren en uitbreiden met extra talen.’

Uiteindelijk moet elke passagier in zijn of haar eigen taal bediend worden. Ook wordt de service uitgebreid naar speciale kiosken voor reizigers met een korte overstap. De actuele Engelstalige reisinformatie is de basis voor de vertaalmachine. De vertaling wordt vervolgens gedaan door Google Translate. De dienst is aangevuld met een woordenlijst van specifieke luchtvaarttermen, die is vertaald door een wereldwijde groep moedertaalsprekers.