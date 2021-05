Grapperhaus wil agenten niet onder Veteranenwet brengen

Het is volgens demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus ‘technisch niet mogelijk’ om agenten dezelfde wettelijke veteranenstatus te geven als militairen, zoals de Nederlandse Politiebond (NPB) graag zou zien. ‘De Veteranenwet is heel specifiek ingericht. Juridisch kun je dit er zo niet onder passen, dat moeten we ook niet willen’. Wel onderschrijft Grapperhaus de roep van politiemensen om meer erkenning.

Volgens NPB-voorzitter Jan Struijs zou de veteranenstatus moeten gelden voor politiemensen die 25 jaar of langer in dienst hebben gezeten. Dat zou hen recht op extra zorg geven, dat vooral belangrijk is voor agenten die vanwege hun werk lijden aan een posttraumatisch stressstoornis (PTSS). Door een symbool op hun kleding zouden ze bovendien herkenbaar zijn als veteraan en zullen ze volgens Struijs meer erkenning krijgen voor hun jaren als agent.

Grapperhaus snapt de roep om meer en zichtbare erkenning, maar hij denkt dan eerder aan een andere regeling. ‘We hebben al een politie-onderscheiding en dergelijke om die vorm van erkenning recht te doen.’

Verder wijst hij erop dat er al enige tijd wordt gesproken over hulp aan politiemensen met PTSS. ‘Daar zijn we al een heel eind in gevorderd en daar zijn in het voorjaar afspraken over gemaakt.’ Grapperhaus hoopt dit dossier zelf nog af te kunnen ronden, samen met de bonden, de korpsleiding en de ondernemingsraad van de politie.