Economische activiteit eurozone verder toegenomen

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in mei verder toegenomen, nu de coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden. Met name in de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en toerisme, gaan de zaken aanzienlijk beter, meldde de Britse marktonderzoeker Markit.

De samengestelde inkoopmanagersindex van industrie en diensten, die de economische activiteit in het eurogebied weerspiegelt, komt volgens Markit op basis van voorlopige cijfers uit op een stand van 56,9 tegen 53,8 in april. Dat is het hoogste niveau in 39 maanden. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

In de dienstensector werd een indexstand gemeten van 55,1, het hoogste punt in 35 maanden. Die sector profiteert nu de horeca en de detailhandel steeds verder openen en de reisbeperkingen worden afgebouwd, wat de vraag naar diensten stuwt. Daardoor neemt ook de vraag naar personeel in die sector toe.

Ook de industrie in het eurogebied blijft zeer goed draaien, zegt Markit. Daar blijven de nieuwe orders op een heel hoog niveau liggen, al blijft de industrie wel kampen met toeleveringsproblemen, waaronder bij computerchips. Dat zorgt volgens Markit voor enige tegenwind bij de productie in de industrie.