Bouwend Nederland waarschuwt voor ‘Belgische toestanden’

Op de Nederlandse wegen dreigen ‘Belgische toestanden’, waarschuwt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland in gesprek met De Telegraaf. Hij luidt de noodklok nu Rijkswaterstaat geen nieuwe opdrachten voor beheer en onderhoud meer in de markt zet. Er zouden ook 17.000 voltijdsbanen op de tocht staan.

‘Woensdag werden wij overvallen met het nieuws dat het geld op is voor de weg- en waterbouw. Veel onderhoud is naar voren gehaald om de werkgelegenheid niet te laten verdwijnen. De pot is nu leeg, terwijl er andere potjes voor wegenbouw liggen te verstoffen’, aldus Verhagen.

Hij wijst er in de krant op dat er door de stikstofcrisis negen voorgenomen wegenprojecten stilliggen, zoals de N33, knooppunt Hoevelaken en de Ring van Utrecht. Dat geld zou nu goed gebruikt kunnen worden om de sector aan het werk te houden. ‘Het kabinet hoor je zeggen dat ze zich uit de crisis willen investeren. Dat leeft het dus niet na. Infrastructuur blijft nodig voor ons land en betaalt zich driedubbel uit. De schotten moeten tussen de verschillende potten worden weggehaald, anders blijft er geen werk meer over.’