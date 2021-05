Hongarije versoepelt en ‘neemt afscheid van mondkapjes’

Hongarije gaat het grootste deel van de overgebleven coronamaatregelen schrappen. Dat gebeurt zodra het aantal gevaccineerde mensen komend weekend op 5 miljoen staat, maakte premier Viktor Orbán bekend op de radio. ‘Dat betekent dat we de derde golf van de pandemie hebben verslagen’, zei Orbán, die toevoegde dat het tijd is om ‘afscheid te nemen van mondkapjes’.

In het circa 10 miljoen inwoners tellende Hongarije heeft inmiddels bijna de helft van de bevolking zeker één dosis gehad van een coronavaccin. Het land gebruikt in tegenstelling tot andere EU-lidstaten middelen uit China en Rusland die nog goedgekeurd moeten worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Daardoor kon snel worden gevaccineerd.

Een Hongaarse topfunctionaris zei deze week dat zijn land geen nieuwe vaccins hoeft van Pfizer/BioNTech. Hongarije zou inmiddels voldoende vaccins hebben ingekocht en doet als enige lidstaat niet mee aan een nieuw contract tussen de EU en die westerse bedrijven. ‘Als we de bevolking in de herfst weer moeten vaccineren, zijn we daar klaar voor’, zei minister Gergely Gulyás.

Avondklok

Hongarije had toen de vaccinatiecampagne vorderde al veel coronamaatregelen ingetrokken. Hotels, restaurants, bioscopen en andere bedrijven mochten de deuren weer openen. Bij de volgende versoepelingsfase wordt volgens Orbán ook de avondklok geschrapt.

De Hongaarse economie is hard getroffen door de coronacrisis en kromp vorig jaar met 5 procent. Orbán, die in 2022 herkozen moet worden, rekent dit jaar weer op economische groei. Die kan volgens hem zelfs hoger uitvallen dan de 4,3 procent die zijn regering voorspelt.