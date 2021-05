Portugal optimistischer over economie door terugkeer toeristen

Portugal is optimistischer gestemd over de economische groei dit jaar, nu het land weer Britse toeristen mag ontvangen en vooruitgang wordt geboekt met de Europese vaccinatiecampagne tegen het coronavirus.

Volgens de Portugese minister van Financiën João Leão kan de economische groei dit jaar uitkomen op bijna 5 procent. Dat is meer dan eerder verwacht, want in april werd nog gerekend op circa 4 procent. In 2020 kromp de Portugese economie nog met 7,6 procent door de coronacrisis en de harde klappen die de belangrijke toerismebranche in het land kreeg door de virusuitbraak en de reisbeperkingen. Toerisme is goed voor ongeveer 15 procent van de Portugese economie en 9 procent van de werkgelegenheid.

Britten vormen doorgaans de grootste groep toeristen die naar Portugal komen. Zij mogen per 17 mei weer naar het Zuid-Europese land reizen als een negatieve coronatest overlegd kan worden. Het Verenigd Koninkrijk heeft Portugal toegevoegd aan zijn zogenaamde ‘groene lijst’ van bestemmingen waar naartoe mag worden gereisd. Daardoor neemt de vraag naar vluchten en hotelkamers toe, onder meer in de Algarve in het zuiden van Portugal.