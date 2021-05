Damrak zet herstel voorzichtig voort

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag licht omhoog na het sterke koersherstel een dag eerder. De stemming werd gesteund door de positieve slotstanden op Wall Street, waar de afnemende inflatievrees zorgde voor een stevig herstel na drie verliesdagen op rij. Vooral de technologiebedrijven kregen een extra duwtje in de rug na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Daarnaast werd uitgekeken naar cijfers over de economische bedrijvigheid in de eurozone, die later op dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 704,79 punten. Donderdag won de hoofdindex al 1,5 procent. De MidKap klom 0,2 procent tot 1048,91 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. Londen daalde 0,1 procent ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in april.

Sterkste stijgers in de AEX waren winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en chiptoeleverancier Besi, met winsten van 1,4 en 0,9 procent. Verzekeraar ASR (min 3,1 procent) noteerde ex dividend. Techinvesteerder Prosus zakte ruim 2 procent na een fors koersverlies van het Chinese techconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Bij de kleinere bedrijven won Fastned 5,8 procent. De oplaadspecialist bouwt samen met autofabrikant Tesla, de gemeente Oxford en accumaker Pivot Power een van de grootste snellaadstations van Europa in het Britse Oxford.

Air France-KLM

Air France-KLM klom 0,8 procent. De EU-landen en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over de coronapas die reizen binnen Europa weer gemakkelijker moet maken. Lufthansa zakte 5 procent in Frankfurt. De familie van de overleden Duitse miljardair Heinz Herman Thiele heeft een groot belang in de Duitse luchtvaartmaatschappij verkocht. Het gaat om ongeveer 5 procent van alle aandelen van het bedrijf, ongeveer de helft van het belang dat Thiele had.

BMW won 0,7 procent. De Duitse autofabrikant verwacht veel minder geld kwijt te zijn aan een Europese boete voor lidmaatschap van een kartel dan het bedrijf eerder dacht. Door de naar verwachting lagere boete houdt het concern ook rekening met een hogere winst dit kwartaal. Richemont klom bijna 6 procent in Zürich. De Zwitserse verkoper van juwelen en horloges verdubbelde het dividend na een sterke stijging van de winst in het afgelopen boekjaar.

De euro was 1,2228 dollar waard, tegen 1,2222 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 61,89 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 64,90 dollar per vat.