Duitsland verbiedt massaal afmaken hanenkuikens

Na jarenlange discussies heeft de Duitse Bondsdag donderdagavond besloten het doden van hanenkuikens te verbieden. Het wetsvoorstel was ingediend door de minister van Landbouw Julia Klöckner (CDU). Daarmee is het in de eierenindustrie in het land met ingang van 2022 niet meer toegestaan de mannelijke kuikens massaal te doden omdat ze geen eieren kunnen leggen en te weinig vlees opleveren. Klöckner sprak van een mijlpaal in de geschiedenis van de dierenbescherming.

In Duitsland worden naar schatting jaarlijks zeker 40 miljoen hanenkuikentjes afgemaakt nadat ze uit het ei gekropen zijn. t. Wereldwijd gaat het om miljarden haantjes. Het is volgens Duitse media nu de bedoeling dat technologie wordt toegepast om het geslacht van het embryo vroeg in het ei vast te stellen en dat dan wordt voorkomen dat de haantjes überhaupt ter wereld komen. De wet voorziet in strengere regelgeving op dit gebied vanaf 2024.

Er was een grote meerderheid voor het voorstel, maar ook kritiek. De wet gaat volgens sommigen niet ver genoeg - want de hanenkuikens worden enkel iets eerder afgemaakt - en anderen waarschuwden dat de maatregelen de eierproductie duurder maken en dat die naar het buitenland kan uitwijken. De voorzitter van de Duitse dierenbescherming Thomas Schröder zei dat de wet wel massaslachtingen stopt, maar er moet volgens hem echt een einde worden gemaakt aan het lijden van de legkip als eiermachine.

Dierenorganisaties hebben al jarenlang felle kritiek op de praktijken. Frankrijk komt eind dit jaar met een verbod en in Zwitserland is het hakselen van hanenkuikens al verboden, al werd die praktijk nauwelijks gebruikt door Zwitserse kippenboeren. Ook in Nederland hebben dierenorganisaties om een verbod van de overheid gevraagd tegen het vergassen en hakselen van eendagskuikens.