Zuid-Korea wil helemaal af van beperkingen op raketarsenaal

Moon brengt vrijdag een bezoek aan het Witte Huis. De bondgenoten overleggen dan waarschijnlijk ook over zaken als Noord-Korea en coronavaccins. Als overeenstemming wordt bereikt over het afschaffen van de raketregels, heeft Seoul volgens Yonhap voor het eerst in 42 jaar volledige zeggenschap over zijn raketarsenaal.

De afspraken over het Zuid-Koreaanse raketgebruik dateren uit 1979 en zijn gaandeweg versoepeld. De Zuid-Koreanen mochten aanvankelijk geen raketten gebruiken met een bereik van meer dan 180 kilometer, maar dat is in 2001 en 2012 opgerekt naar respectievelijk 300 en 800 kilometer. Dat had te maken met zorgen over het wapenprogramma van het stalinistisch bestuurde buurland Noord-Korea.

Zuid-Korea stemde oorspronkelijk in met de beperkingen omdat het Amerikaanse technologie en materieel wilde gebruiken om een eigen raketprogramma op te zetten. Het land was toen economisch erg afhankelijk van die machtige bondgenoot, maar ziet de afspraken uit de vorige eeuw inmiddels vooral als hinderlijk.