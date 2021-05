ProRail wil miljarden voor meer en beter spoor

Spoorbeheerder ProRail zegt veel geld nodig te hebben om het spoor te verbeteren en Nederland daarmee ook in de toekomst bereikbaar te houden. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer worden miljarden tot tientallen miljarden euro’s extra voor het spoor gevraagd, laat ProRail-baas John Voppen aan het AD weten. Dat geld is onder meer nodig voor nieuwe stations, nieuwe verbindingen en voor innovaties om de capaciteit op het spoor te verhogen.