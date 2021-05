BBC verdoezelde tekortkomingen bij interview met Diana

‘De BBC voldeed niet aan de hoge standaarden voor integriteit en transparantie waar we bekend om staan’, staat in het rapport. Het gaat over een interview in 1995 voor het programma Panorama van Martin Bashir met Diana. Bashir verontschuldigde zich donderdag voor zijn methodes.

Volgens de broer van Diana loog Bashir tegen hem om een interview met de prinses van Wales te regelen. De journalist wilde door middel van valse informatie het vertrouwen winnen van Diana en haar broer. In het interview sprak de prinses zich uit over haar ongelukkige huwelijk met prins Charles.

Vertrek

Het interview, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Diana en prins Charles gingen kort na de uitzending uit elkaar. Het gesprek betekende voor Bashir de doorbraak.

‘In het rapport staat dat Diana graag een interview met de BBC wilde, maar de methodes die daarvoor zijn gebruikt voldoen niet aan wat het publiek van ons verwacht. Dat spijt ons’, directeur van de BBC Tim Davie.

Op dezelfde dag dat de BBC het rapport ontving, kondigde de omroep ook het vertrek van Bashir aan. Hij zou een maand voor die aankondiging hebben besloten te stoppen bij de BBC om gezondheidsredenen.