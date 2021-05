Maatregelen om meer Rotterdammers aan betaalbaar huis te helpen

Met nieuwe maatregelen wil de gemeente Rotterdam de kansen voor Rotterdammers op een betaalbare woning vergroten. Zo komt er een starterslening, worden er in meer wijken geen nieuwe vergunningen meer afgegeven voor kamerverhuur en krijgen mensen met een maatschappelijk beroep in een aantal wijken voorrang op een huurwoning.

Starters tussen de 18 en 35 jaar die voor het eerst een huis met een koopprijs tot 325.000 willen kopen in de stad kunnen vanaf de tweede helft van dit jaar hiervoor maximaal 30.000 euro lenen. Met de lening wordt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek overbrugd. De starterslening moet overigens nog wel langs de gemeenteraad, deze kijkt begin juli naar de financiële haalbaarheid ervan.

Om torenhoge huurprijzen en overlast door overbewoning aan te pakken, komen er vanaf 1 juli strengere regels voor het verhuren van een woning. Ook wordt het aantal wijken waarin geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven om kamers te verhuren uitgebreid. Hiermee moet worden voorkomen dat woningen worden opgedeeld en gezinnen er niet meer kunnen wonen. Vanaf 1 september krijgen mensen die een maatschappelijk beroep hebben in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of bij de politie in bepaalde wijken voorrang op een huurwoning van woningcorporaties en particuliere verhuurders.