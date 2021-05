Ook achtervolging auto naar Diemen na overval waardetransport

Na de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord heeft de politie woensdag ook een auto achtervolgd die met hoge snelheid richting Diemen reed. Vanuit dit voertuig is mogelijk geschoten op de politie. Onderzoek wijst uit dat er nog zeker twee verdachten voortvluchtig zijn.

Bij een viaduct op de Overdiemerweg, ter hoogte van de A1, vond de politie na de achtervolging een uitgebrand voertuig. Ook stond er nog een andere auto, waar een persoon in zat. Die is aangehouden.

Politiechef Frank Paauw spreekt van een ‘heftig incident’ voor ‘alle betrokken collega’s’. ‘Er is met automatische wapens op politiemensen geschoten. Zo’n vijftig collega’s zijn direct geconfronteerd met automatisch vuur. Ik ben trots op onze collega’s die moedig hebben doorgepakt en deze aanhoudingen hebben verricht. Met man en macht zetten we nu in op deze zaak.’

De recherche is op zoek naar mensen die hebben gezien dat er vanuit de auto die richting Diemen reed is geschoten op politievoertuigen.

In totaal zijn zes verdachten aangehouden, een zevende is overleden. Het is nog niet bekend hoe die om het leven is gekomen.