Merkel voorstander van indirecte onderhandelingen met Hamas

Bondskanselier Angela Merkel wil dat er ‘indirect’ wordt gesproken met de beweging Hamas in de Gazastrook om te proberen een einde te maken aan het al 10 dagen durende oorlogsgeweld. Ze streeft naar een wapenstilstand tussen Palestijnse strijders in de strook en Israël. Zonder Hamas is er helemaal geen wapenstilstand mogelijk, zei Merkel in een vraaggesprek met Duitse media. Egypte en andere Arabische landen zijn al in gesprek met de beweging die de dichtbevolkte geïsoleerde strook land domineert sinds 2007.

De Europese Unie beschouwt de in 1987 opgerichte Islamitische Verzetsbeweging Hamas als een terroristische organisatie en kan in principe daar niet mee praten. Merkels minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas bezoekt Israël en de Westelijke Jordaanoever. Hij heeft met Israëlische functionarissen gesproken en voert een gesprek met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Maar Maas spreekt voor zover bekend niemand van de beweging Hamas op zijn eendaagse diplomatieke reis naar het Midden-Oosten.

Abbas is een politieke veteraan in Palestina van de seculiere beweging Fatah. Die verloor de de verkiezingen in 2006 van Hamas die wortels heeft in de Egyptische Moslimbroederschap. Fatah heeft zich nooit bij die verkiezingsuitslagen neergelegd wat leidde tot een gewapend conflict tussen Hamas en Fatah in de Gazatrook. Daar greep Hamas de macht een jaar na de Palestijnse verkiezingen. Er zijn geen verkiezingen meer geweest. Het plan om dit jaar Palestijnse verkiezingen te houden is op de lange baan geschoven.