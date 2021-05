Weber Beamix neemt aandeel van BAM over in 3D-betonprintfabriek

Saint-Gobain Weber Beamix heeft het aandeel van BAM in de 3D-betonprintfabriek in Eindhoven overgenomen. Daarmee is de bouwmaterialenproducent nu de enige eigenaar.

In de fabriek kunnen betonnen bouwelementen worden geprint, die kunnen worden gebruikt voor betonnen fietsbruggen of woningen. Het was de eerste Europese productielocatie voor driedimensionaal geprint beton en werd in 2019 officieel geopend.

Volgens de toen betrokken bedrijven zou de 3D-betonprinter voor opschudding in de bouwsector zorgen. Met een 3D-printer kunnen eenvoudig vormen worden gemaakt die met een traditionele bouwwijze erg arbeidsintensief zijn. Bouwen gaat daardoor sneller en is bovendien milieuvriendelijker. Eind vorige maand kreeg de eerste huurder van een Nederlandse woning van 3D-geprint beton de sleutel, de eerste van vijf van ‘Project Milestone’.

Volgens een woordvoerder van Weber Beamix was BAM voor de helft eigenaar en is er geen overnamebedrag betaald. De partijen blijven samenwerken. BAM wilde geen financiële details naar buiten brengen.