Corendon hervat volgende maand vakantievluchten vanaf Maastricht

Later dit seizoen vliegt Corendon naar verwachting vanaf Maastricht ook naar zeven andere vakantiebestemmingen. Dat zijn de Turkse plaatsen Antalya en Bodrum, Bulgarije, Egypte en de Griekse eilanden Kos, Kreta en Zakynthos. ‘We zijn blij om te zien dat de boekingen weer binnenstromen sinds het reisadvies is aangepast, met name naar Griekenland, Curaçao en Bonaire’, aldus Uslu.

Onlangs bleek al dat veel Nederlanders zo snel mogelijk op vakantie willen nu de overheid een handvol landen als veilig genoeg heeft bestempeld. Dit zorgde afgelopen weekend voor grote drukte bij reisorganisaties, waar sommige klanten al vakanties boekten die over een paar weken beginnen. TUI besloot ook al om vaker te gaan vliegen op Curaçao en Aruba. KLM kondigde deze week vier nieuwe bestemmingen aan en liet weten dat zijn Europese netwerk richting de zomer weer geheel is opgebouwd. Zodra het mogelijk is, wil KLM daarbij de frequenties op populaire bestemmingen verhogen. Vergeleken met eerdere jaren zal KLM sowieso relatief meer capaciteit inzetten op Zuid-Europese bestemmingen in Portugal, Spanje, Italië, Kroatië en Griekenland.