Gevallen autobaas moet Nissan-Mitsubishi miljoenen terugbetalen

De gevallen automagnaat Carlos Ghosn moet van een Nederlandse rechter bijna 5 miljoen euro aan loon terugbetalen aan Nissan en Mitsubishi. Dit oordeelde de rechtbank in Amsterdam in een van de vele rechtszaken rond de van fraude verdachte ex-topman.

Ghosn spande juist zelf in Nederland een rechtszaak aan tegen het gezamenlijke bedrijf van Nissan en Mitsubishi dat formeel hier is gevestigd. Hij vond dat de alliantie hem in 2019 ten onrechte aan de kant heeft gezet als voorzitter en eiste 15 miljoen euro aan misgelopen lonen en ontslagvergoedingen.

Maar daar ging de rechter niet in mee, aangezien er tussen hem en de autoalliantie helemaal geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan. De benodigde toestemming van het bestuur daarvoor ontbrak, aldus de rechter. Het bedrag dat hij moet terugbetalen is de nettobeloning die hij in de periode van april 2018 tot en met november 2018 heeft ontvangen van Nissan-Mitsubishi.