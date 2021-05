Duncan Laurence heeft corona, treedt niet op bij songfestival

Duncan Laurence, die in 2019 namens Nederland het Eurovisie Songfestival won, is positief getest op corona. Dat maakt de Nederlandse organisatie van het festival bekend. Vanwege de isolatieperiode van tenminste zeven dagen zal Duncan zaterdagavond niet live in Rotterdam Ahoy kunnen optreden, maar wel in een andere vorm acte de présence geven.

Afgelopen maandag testte Duncan nog negatief in het testpaviljoen bij het Eurovisie Songfestival, waardoor hij maandag en dinsdag toegang had tot Rotterdam Ahoy. Daar trad hij op tijdens de eerste halve finale. De dag erna kreeg hij thuis lichte klachten, een sneltest bleek positief.