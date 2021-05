Toenemende uitgaven aan games goed voor techconcern Tencent

Tencent boekte het afgelopen kwartaal een stuk meer winst en omzet dan een jaar eerder. Het Chinese techconcern profiteerde ervan dat klanten meer geld uitgaven aan games als PUBG Mobile, Honor of Kings en League of Legends. Er werd ook meer geld verdiend met clouddiensten, het aanbieden van opslagruimte en software op het internet.

Tencent is onder meer bekend van de in China veelgebruikte chatapp WeChat. De omzet van het bedrijf steeg in het kwartaal dat op 31 maart eindigde naar 135 miljard yuan (zo’n 17 miljard euro), tegen 108 miljard yuan een jaar eerder. In dezelfde periode steeg de winst van 29 miljard yuan naar bijna 48 miljard yuan. Tencent laat weten dit jaar meer te willen investeren in games, clouddiensten en korte filmpjes.

Door zorgen dat de Chinese overheid Tencent wil aanpakken verdampte sinds januari ruim 160 miljard euro aan beurswaarde van de onderneming. De Chinese autoriteiten treden al langer strenger op tegen grote technologieconcerns in het land zoals Alibaba. Die bedrijven hebben veel macht in handen en waren tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden.

Tencent is tot nu toe grotendeels ontsnapt aan het beleid van Peking. Maar persbureau Reuters meldde eind vorige maand dat de Chinese autoriteiten het bedrijf een boete op gaan leggen van omgerekend 1,3 miljard euro. Het technologieconcern deed daar in de cijferupdate geen mededelingen over.