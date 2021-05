'Rusland zet eerste stap richting annexeren Oost-Oekraïne'

De Oekraïense president Zelenski zegt dat de uitgifte van Russische paspoorten in de opstandige regio's in het oosten van het land de eerste stap richting annexatie door Rusland is.

Volgens Zelenski heeft Rusland dit eerder gedaan. "Dit gebeurde ook op de Krim, daar kregen Oekraïners Russische paspoorten. Het is een eerste stap richting annexatie en het is zorgwekkend." Rusland lijfde het Oekraïense schiereiland in 2014 in.

In het oosten van Oekraïne wordt sinds 2014 gevochten. Separatisten proberen zich daar met hulp van Rusland af te scheiden van Oekraïne. Officieel is er momenteel een wapenstilstand, maar die wordt regelmatig geschonden.

Recent verzamelde Rusland veel soldaten aan de grens met Oekraïne, dat zorgde voor verhoogde spanningen. Veel van die soldaten zijn daar weer weggehaald, maar niet allemaal. Volgens Rusland is het een defensieve zet nadat het Oekraïne de schuld gaf van een opleving van geweld in het oosten van dat land.

Zelenski denkt dat de spanningen aan de grens nog zeker tot september zullen aanhouden. Rusland heeft meerdere militaire oefeningen in het grensgebied met Oekraïne gepland.