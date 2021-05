Moederbedrijf overweegt verkoop T-Mobile Nederland

Telecomconcern Deutsche Telekom overweegt T-Mobile Nederland te verkopen. Het Duitse moederbedrijf onderzoekt of bepaalde onderdelen van zijn investeringsportefeuille bij andere eigenaren niet meer waard kunnen worden, staat in een persbericht voorafgaand aan zijn beleggersdag. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar zijn Nederlandse activiteiten.

Nieuws over de verkoop van T-Mobile Nederland deed al langer de ronde. Het Financieele Dagblad meldde op basis van ingewijden dat bij een deal wordt gemikt op een verkoopprijs tussen de 4 en 5 miljard euro.

Deutsche Telekom heeft een belang van 75 procent in het Nederlandse dochterbedrijf. Het overige kwart is in handen van Tele2, dat in 2019 zijn Nederlandse activiteiten samenvoegde met die van T-Mobile Nederland.

Door overnames en de werving van nieuwe klanten behoort T-Mobile Nederland tot de top 3 op de Nederlandse telecommarkt. Vorig jaar nam het bedrijf nog Simpel over, waardoor het in één klap 1 miljoen nieuwe mobiele klanten binnenhaalde en de grootste speler op de mobiele markt werd.