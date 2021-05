Zoektocht naar voortvluchtige militair gaat derde dag in

In de bossen bij Maasmechelen, vlak bij de grens met Nederlands Limburg, zijn minstens 250 agenten en 90 militairen met pantserwagens in touw om Afghanistan-veteraan en schietinstructeur Jürgen Conings op te sporen. Die zou extreemrechtse denkbeelden koesteren en hebben aangekondigd de wapens op te nemen tegen onder andere de Staat, tegen zijn eigen werkgever en tegen virologen als de bekende Marc Van Ranst.

Rond 05.00 uur kwam een flink aantal politieagenten plotseling in actie, zo meldt Het Laatste Nieuws. Maar de betrekkelijke rust keerde daarna weer. ‘Er is de hele nacht verder gezocht en we gaan vandaag verder’, laat het Openbaar Ministerie weten.

In de vroege woensdagavond klonk in de bossen een zestal knallen die aan schoten deden denken. Maar de politie wil niet zeggen of dat zo is en zo ja, wie die dan heeft afgevuurd. Conings beschikt hoogstwaarschijnlijk nog over een machinepistool en een kleiner pistool. De vier antitankwapens die hij uit een wapendepot meenam, liet hij dinsdag achter in zijn auto.