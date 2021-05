Erdogan belt paus over ‘’massamoord op Palestijnen’’

De Turkse president Erdogan heeft paus Franciscus gebeld en gevraagd of die wil helpen ‘de massamoord op Palestijnen in de Gazastrook te stoppen”. Erdogan zei een internationale coalitie te willen smeden die met sancties Israël onder druk kan zetten. ‘Israël gaat gewoon door met de moordpartijen als er geen internationale druk is om ermee op te houden”, aldus Erdogan.