‘Leger VS wil Nederlands coronavaccin naar Zuid-Korea sturen’

De Zuid-Koreanen kunnen volgens bronnen van persbureau Yonhap zo’n 13.000 doses tegemoet zien van het Leidse middel, dat internationaal bekendstaat als het Johnson & Johnson-vaccin. Het Zuid-Koreaanse leger overlegt nog met de gezondheidsdiensten over hoe die vaccins straks gebruikt gaan worden.

De VS gebruiken het Janssen-vaccin ook om de eigen burgers in te enten, maar de binnenlandse productie van het middel komt er moeizaam van de grond. De krant Washington Post schreef vorige week dat alle gebruikte doses moesten worden geïmporteerd uit Nederland. De Amerikaanse producent Emergent BioSolutions kampt met productieproblemen.

Bijwerkingen

De Amerikaanse autoriteiten legden het gebruik van het middel vorige maand ook anderhalve week stil. Ze gebruikten die periode om nader onderzoek te doen naar mogelijke bijwerkingen. Experts concludeerden dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen de risico’s en het prikken kon eind april worden hervat.

Yonhap schrijft dat het Janssen-vaccin ook is gebruikt om medewerkers van de Amerikaanse troepenmacht in Zuid-Korea te vaccineren. Het middel hoeft in tegenstelling tot veel andere vaccins maar één keer te worden toegediend.

Als de VS de vaccins ook delen met de Zuid-Koreaanse autoriteiten, worden ze waarschijnlijk vooral gebruikt om burgers mee te vaccineren. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie heeft zelf al vaccins veiliggesteld voor de eigen militairen. Die worden geprikt met de middelen van Pfizer en AstraZeneca.