Disneyland Parijs heropent deuren op 17 juni

Europa’s grootste toeristenattractie Disneyland Parijs heeft aangekondigd op 17 juni weer open te gaan. Dat is een gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen die in Frankrijk gaan gelden. Het pretpark was sinds eind oktober gesloten.

Bezoekers zijn over een maand weer welkom in Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club Hotel en Disney Village. Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel opent enkele dagen later, op 21 juni. Alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zullen van kracht zijn.

Het pretpark was vorig jaar gesloten van 13 maart tot 15 juli. Afgelopen winter was het park weer vanaf 30 oktober gesloten. De heropening is al twee keer uitgesteld, de eerste keer in februari, de tweede keer in april. Disneyland Parijs is het laatste pretpark van Disney dat nog gesloten was.

Nederlandse attractieparken mogen vanaf woensdag weer open zijn.