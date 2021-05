Adempauze op Europese beurzen na sterk herstel

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 702,70 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1050,02 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent.

De hoofdindex in Londen zakte 0,3 procent. In het Verenigd Koninkrijk zijn de coronamaatregelen verder versoepeld en mogen bars en restaurants ook binnen klanten ontvangen. Ook vertrokken de eerste Britse vakantiegangers naar landen die op de groene lijst staan waar ze naartoe mogen reizen, zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine hoeven. De Britse premier Boris Johnson waarschuwde wel dat de opmars van de Indiase virusvariant verdere versoepelingen kan bemoeilijken.

Adyen

Grootste dalers in de AEX waren olieproducent Shell en fintechbedrijf Adyen met verliezen rond 1 procent. Techinvesteerder Prosus, supermarktconcern Ahold Delhaize en verlichtingsbedrijf Signify stonden bovenaan, met winsten van 0,8 procent. In de MidKap profiteerde laadpalenfabrikant Alfen van een koopadvies door Kepler Cheuvreux en ging aan kop met een plus van 5,1 procent. Fitnessketen Basic-Fit sloot de rij met een min van 1,1 procent.

B&S Group verloor 1,1 procent bij de kleinere bedrijven. Het bedrijf dat zich bezighoudt met de bevoorrading van cruiseschepen en de distributie van drank- en parfummerken, kampte met tegenwind als gevolg van de coronacrisis en zag de kwartaalomzet dalen. Funderingsspecialist Sif won 5,6 procent dankzij een adviesverhoging door ING.

Bayer

Ryanair won 0,5 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij leed afgelopen boekjaar een recordverlies door de lockdowns en reisbeperkingen vanwege de coronapandemie. De luchtvaartmaatschappij zag de boekingen vanaf begin april wel flink aantrekken, maar spreekt nog geen verwachtingen uit vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de coronasituatie.

In Frankfurt zakte Bayer dik 2 procent. Het Duitse chemieconcern verloor opnieuw een zaak in de juridische strijd rond bestrijdingsmiddel Roundup, dat kankerverwekkend is. Het besluit kan meer consumenten aanmoedigen een claim tegen Bayer in te dienen.

De euro stond op 1,2158 dollar, tegen 1,2132 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 65,55 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 68,85 dollar per vat.