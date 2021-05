Verzet tegen verkoop dolfijnen Dolfinarium groeit

Een Duitse en een Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie roepen demissionair minister Carola Schouten van Natuur op om geen exportvergunning af te geven voor de verhuizing van acht dolfijnen uit het Dolfinarium in Harderwijk naar China. ProWal en Free Spirit willen dat Nederland de im- en export van dolfijnen helemaal gaat verbieden, schrijven ze in een brief aan de bewindsvrouw.

Het Dolfinarium maakte vorige maand bekend dat acht van de 27 dolfijnen verkocht worden aan een Chinees attractiepark in aanbouw. Dat zou nodig zijn om de zeezoogdieren in Harderwijk meer ruimte te geven. De dierenwelzijnsorganisaties denken echter dat de Spaanse eigenaar van het Dolfinarium geld wil verdienen met de verkoop. Een getrainde showdolfijn zou wel 360.000 euro opbrengen, stellen zij, en het Dolfinarium verkeert in financiële problemen. Behalve de acht dolfijnen verhuizen ook twee walrussen en twee zeeleeuwen naar China.

Volgens Free Spirit, dat voor het uitbreken van de coronacrisis elk weekend demonstreerde voor de toegang van het Dolfinarium, leven dieren in Chinese dolfinaria in ‘rampzalige omstandigheden”. Dierenorganisatie World Animal Protection zegt dat dolfijnen in China worden gebruikt voor ‘dieronwaardig entertainment”, wat in Nederland niet meer mag. Deze organisatie riep de regering vorige week ook op om niet mee te werken aan de plannen van het Dolfinarium.