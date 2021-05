Tienduizenden Palestijnen in Gazastrook gevlucht voor geweld

Zo’n 42.000 Palestijnen zijn in de Gazastrook hun huizen ontvlucht vanwege de aanhoudende Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het UNRWA, een VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt. Die heeft zo’n vijftig scholen opengesteld om vluchtelingen op te vangen.

Militante Palestijnen hebben de afgelopen week vanuit de Gazastrook duizenden raketten afgevuurd op Israël. Dat land reageert door op grote schaal luchtaanvallen uit te voeren op doelen in het dichtbevolkte gebied aan de kust. Het ging in de nacht van zondag op maandag om tientallen bombardementen.

De Verenigde Naties zeggen dat zo’n 2500 mensen dakloos zijn geworden doordat hun huizen zijn verwoest. UNRWA-topman Philippe Lazzarini toonde zich zondag op Twitter moedeloos over de situatie in Gaza. Hij zei dat inwoners voor de bombardementen al geplaagd werden door Covid-19 en hongersnood.

De strijd heeft inmiddels al het leven gekost aan meer dan 200 mensen. De autoriteiten in de Gazastrook spreken over 197 doden, onder wie 58 kinderen. In Israël zijn tien doden gemeld. Ook raakten aan beide kanten van de grens veel mensen gewond.