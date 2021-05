Coronavaccin Sanofi en GSK mogelijk eind 2021 goedgekeurd

Proefpersonen vertoonden een soortgelijke antilichaamrespons als mensen die hersteld zijn van het coronavirus, zeggen de bedrijven maandag in een verklaring. Vooral bij mensen die eerder een corona-infectie hebben doorgemaakt zou er sprake zijn van een ‘bijzonder hoge immuunrespons’ na een enkele dosis. Daarmee zou het vaccin voor deze groep in het bijzonder veelbelovend zijn.

BIj GSK en Sanofi zullen de goede testresultaten voor opluchting zorgen. Een eerdere studie liep vertraging op door een doseringsfout. In de nieuwe test werden 722 volwassenen gevaccineerd met het middel. Volwassenen tot 60 jaar presteerden over het algemeen beter. Verder waren er geen veiligheidsproblemen, aldus de bedrijven.

Laatste testfase

Sanofi en GSK zijn nu van plan verder te gaan met hun onderzoek. Aan de laatste testfase zullen meer dan 35.000 deelnemers uit een reeks landen meedoen. Die studie moet in de komende weken beginnen.

De injectie, die gebaseerd is op technologie die gebruikt wordt om griepvaccins te maken, zou in het vierde kwartaal goedgekeurd kunnen worden. Dat is ongeveer een jaar na het vaccin dat is ontwikkeld door Pfizer en partner BioNTech.

Sindsdien is een handvol andere vaccins goedgekeurd. Maar aangezien de wereld geconfronteerd wordt met een groeiend aantal virusvarianten en veel landen moeite hebben om genoeg doses te krijgen om de bevolking in te enten, kan het product nog steeds een belangrijke rol spelen in het bestrijden van de pandemie. Wat in het voordeel van dit vaccin spreekt is dat het middel niet ijskoud bewaard hoeft te worden.