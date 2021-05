Ryanair diep in het rood door crisis

Prijsvechter Ryanair heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met dieprode cijfers. De maatschappij beleefde naar eigen zeggen het moeilijkste jaar in haar 35-jarige geschiedenis, waarin het luchtverkeer als gevolg van de crisis van de ene op de andere dag instortte.

Ryanair zette in de twaalf maanden tot en met maart een verlies van 815 miljoen euro in de boeken. Daarbovenop kwam een afboeking van 200 miljoen euro, vanwege vooraf gemaakte afspraken over brandstofprijzen en valutaschommelingen.

Ryanair verwijt regeringen in Europa dat ze met ‘weinig kennis van zaken en met een gebrek aan coördinatie’ vliegverboden, reisbeperkingen en andere coronamaatregelen oplegden. Het concern zag het aantal passagiers in de meetperiode met 81 procent dalen tot 27,5 miljoen. Dat zorgde ervoor dat de omzet met eenzelfde percentage zakte tot 1,6 miljard euro.

Lagere kosten

Tegenover de lagere opbrengsten stonden ook fors lagere kosten. Voor het uitvoeren van zijn operaties was Ryanair in het boekjaar 2,5 miljard euro kwijt, twee derde minder dan een jaar eerder. Ryanair wist de impact van de crisis deels op te vangen met loonsverlagingen voor personeel en werkondersteuningsmaatregelen van overheden. Het bedrijf staat naar eigen zeggen ook klaar om snel weer te kunnen opschalen nu reisrestricties steeds meer worden opgeheven.

In een toelichting op de jaarcijfers haalt Ryanair weer uit naar de ‘tsunami aan staatssteun’ die maatschappijen als Air France-KLM, Alitalia, LOT, Lufthansa en TAP hebben gekregen. Volgens Ryanair zorgen de miljarden die naar die luchtvaartondernemingen vloeiden voor concurrentieverstoringen. Ook worden inefficiënte maatschappijen door de steun in de lucht gehouden.

Onzekerheid

Het huidige boekjaar zal volgens Ryanair ook uitdagend zijn, vooral omdat er nog altijd veel onzekerheid is over reisbeperkingen en andere maatregelen. In het eerste kwartaal tot en met juni rekenen de Ieren op 5 miljoen tot 6 miljoen reizigers.

Voor de rest van het jaar valt er volgens Ryanair nog niet veel te zeggen. Het bedrijf repte eerder over 80 miljoen tot 120 miljoen reizigers dit jaar. Dat zullen er naar verwachting eerder 80 miljoen dan 120 miljoen zijn, aldus Ryanair nu. Met een succesvolle inentingscampagne zou het mogelijk moeten zijn om het jaar break-even af te sluiten, meent de prijsvechter.