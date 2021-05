Waarde bitcoin zakt weer verder weg na tweet Elon Musk

De koers van de bitcoin daalde na de tweet met een kleine 7 procent, tot net iets meer dan 43.000 dollar. Ook andere cryptomunten gingen omlaag. Zo verloor ether ruim 8 procent tot net onder de 3300 dollar. Dogecoin, dat door Musk al een tijd wordt gepromoot, leverde 9 procent aan waarde in.

Musk reageerde op Twitter op een berichtje van iemand die zich @CryptoWhale noemt en die zei dat bitcoinfans zich voor hun kop gaan slaan als ze er volgend kwartaal achter komen dat Tesla zijn bitcoins van de hand heeft gedaan. Daarbij zei de twitteraar dat Elon Musk gelijk zou hebben vanwege alle haat die hij online over zich heen kreeg na de beslissing om bitcoin niet meer als betaalmiddel te accepteren. ‘Inderdaad”, reageerde Musk met één woord.

Het is onduidelijk of Musk het eens is met het feit dat er veel haters zijn online of dat hij de stelling over het verkopen van bitcoins onderschrijft. Op Twitter maken veel mensen zich druk dat @CryptoWhale een omstreden figuur is in de bitcoingemeenschap. Ook zijn er meerdere oproepen om aandelen Tesla van de hand te doen.